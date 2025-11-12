Gobierno de Puebla comprará 369 chalecos balísticos

Erika Méndez

El gobierno de Puebla lanzó una licitación para la adquisición de 369 chalecos balísticos para el consejo estatal de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El fallo de la licitación se dio el pasado 10 de noviembre y, de acuerdo con el contrato, la entrega de los bienes se dará dentro de los 45 días hábiles posteriores a la formalización del contrato.

Los chalecos deberán tener un nivel III-A con dos placas balísticas nivel IV y tienen que cumplir con los estándares del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de América.

La empresa de la licitación brindará un periodo de garantía de 8 años para los chalecos balísticos, 10 años en placas y funda textil una mínima de 24 meses.