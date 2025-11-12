Gobierno de Puebla comprará 369 chalecos balísticos

Erika Méndez
El gobierno de Puebla lanzó una licitación para la adquisición de 369 chalecos balísticos para el consejo estatal de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El fallo de la licitación se dio el pasado 10 de noviembre y, de acuerdo con el contrato, la entrega de los bienes se dará dentro de los 45 días hábiles posteriores a la formalización del contrato.
Los chalecos deberán tener un nivel III-A con dos placas balísticas nivel IV y tienen que cumplir con los estándares del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de América.
La empresa de la licitación brindará un periodo de garantía de 8 años para los chalecos balísticos, 10 años en placas y funda textil una mínima de 24 meses.
You may also like
-
Grupos presuntamente afines a Roxana Luna provocan caos vial en la carretera federal a Huejotzingo
-
Video: Anuncian operativo especial para el Buen Fin
-
La censura en redes sociales encierra voces en una “cárcel digital”
-
Sigue la búsqueda del menor desaparecido en las inundaciones de Huauchinango
-
Accidente en la federal Puebla-Tehuacán deja nueve heridos