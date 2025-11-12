Grupos presuntamente afines a Roxana Luna provocan caos vial en la carretera federal a Huejotzingo

María Huerta
Enorme tráfico vial ante el cierre parcial en el crucero de la 12 Poniente, Calzada Guadalupe y carretera federal a Huejotzingo.
El paso está obstruido por integrantes del Sindicato Escobedo, afines a la excandidata Roxana Luna, quienes durante su campaña realizaron eventos en su apoyo.
Actualmente, este grupo pretende cobrar al doble los viajes de camiones y ejerce presión deteniendo las obras con el objetivo de obtener pagos a precios excesivos.
