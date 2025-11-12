Más de 300 permisos para ambulantes en temporada decembrina: Franco Rodríguez

María Tenahua

El secretario general de Gobierno (SGG), Franco Rodríguez Álvarez, informó que desde el próximo 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre se autorizó a los ambulantes vender productos de temporada decembrina en tres puntos de la ciudad.

Estos espacios permitidos serán en las inmediaciones del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, el parque Enrique Benítez en la colonia de Huexotitla y el callejón John Lennon.

Precisó que en la primera zona se destinaron 200 lugares, en Huexotitla 100 y en el callejón con venta de artesanías decembrinas con 80 permisos.

Este tipo de acciones se han trabajado de forma conjunta con los líderes de informales en la ciudad.

