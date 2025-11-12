Video: Familia de Araceli Vázquez, víctima de feminicidio en 2013, exige justicia 

María Huerta

La madre y hermana de Araceli Vázquez, víctima de feminicidio en el 2013, exigen la intervención de las autoridades, para que el presunto culpable sea juzgado por el delito de feminicidio y se le aplique todo el peso de la ley.

En conferencia de prensa, la palabra recurrente fue “justicia” por los familiares de Araceli Vázquez.

“Por el hecho de ser pobre no me han dado la justicia, 10 años del asesinato de mi hija, le dan una sentencia de 35 años, pero hace medio año me notificaron que la bajaron a 27 y que ya no era feminicidio sino homicidio”.