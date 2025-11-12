Denuncian falta de solventación por más de 250 millones de pesos en la administración de Eduardo Rivera y Adán Domínguez

Jorge Barrientos

La diputada federal Nora Merino Escamilla, secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, reveló que la administración encabezada por Eduardo Rivera Pérez y continuada por Adán Domínguez Sánchez dejó más de 250 millones de pesos sin solventar, cifra que calificó como alarmante y preocupante para la capital poblana.

Durante una reunión reciente de la comisión, Merino detalló que en el último corte de revisión se registraron 270 millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de los que únicamente el 3.51 por ciento ha sido solventado, es decir, poco más de 10 millones de pesos.

“Estamos hablando de un caso grave. Más de 250 millones de pesos no se han aclarado.

Solventar solo el 3.5 por ciento es una cifra escandalosa”, advirtió la legisladora.

La diputada explicó que 185 millones de pesos se encuentran en proceso de revisión con documentación complementaria, mientras que más de 80 millones presentan problemas de comprobación.

Merino Escamilla hizo un llamado al ayuntamiento de Puebla para que colabore de manera directa con la Auditoría Superior de la Federación a fin de aclarar el destino de los recursos públicos sin justificar.

Además, criticó a quienes —dijo— buscan desviar la atención de estos hechos con ataques políticos.

“Antes de estar haciendo politiquería y atacar al gobernador Alejandro Armenta o al Congreso estatal, deberían llamar a cuentas al expresidente municipal Eduardo Rivera y a Adán Domínguez, porque los números no mienten”, señaló.

La diputada federal subrayó que esta situación explica parte del desorden financiero con que fue recibido el ayuntamiento de Puebla, al que calificó como un “chiquero administrativo” y pidió que se actúe con responsabilidad y transparencia.

“Hoy entendemos por qué la actual administración ha tenido que poner orden.

Les dejaron deudas, observaciones millonarias y apenas solventaron el 3.5 por ciento. Eso no puede quedar impune”, concluyó.