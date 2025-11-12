Emiten recomendaciones para comprar en línea durante el Buen Fin

Erika Méndez
La secretaría de Seguridad Pública de Puebla emitió una serie de recomendaciones, para comprar en línea durante el Buen Fin.
La dependencia estatal indicó que es necesario que los habitantes verifiquen la autenticidad de las páginas, utilicen métodos de pago confiables y conserven sus comprobantes digitales.
Es importante que no hagan clicks en enlaces desconocidos o descarguen archivos adjuntos y que establezcan alertas en las aplicaciones bancarias, además de revisar los estados de cuenta.
