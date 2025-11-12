NBA revela nuevo formato de su Juego de Estrellas

ADRENALINA

La NBA dio a conocer el nuevo formato de su Juego de Estrellas de 2026 (All-Star Game), mismo que se celebrará en California

La NBA confirmó que el All-Star Game 2026 tendrá un formato completamente nuevo que enfrentará a dos equipos de jugadores estadunidenses contra un conjunto de estrellas internacionales. El evento se llevará a cabo el 15 de febrero de 2026 en el Intuit Dome de Inglewood, California, la moderna casa de los Los Ángeles Clippers.

La liga y la Asociación de Jugadores (NBPA) anunciaron que esta edición contará con un torneo todos contra todos, en el que los tres equipos disputarán cuatro partidos de 12 minutos cada uno. Cada conjunto tendrá un mínimo de ocho jugadores, y el ganador se definirá tras una ronda de enfrentamientos cruzados.

NUEVO SISTEMA DE COMPETENCIA PARA LAS ESTRELLAS DE LA NBA

El formato será dinámico y competitivo: el primer partido se jugará entre el Equipo A y el Equipo B, y el ganador avanzará a enfrentar al Equipo C. Después se disputará el último duelo de la fase inicial, y los dos conjuntos con mejor desempeño se clasificarán al encuentro por el campeonato del All-Star.

En caso de empate, la diferencia de puntos en los dos partidos definirá a los finalistas. Este nuevo sistema busca ofrecer un espectáculo más intenso y equilibrado entre jugadores de distintas nacionalidades.

LOS AFICIONADOS DECIDIRÁN A LAS ESTRELLAS

Al igual que en ediciones anteriores, se seleccionarán 24 All-Stars, 12 por cada conferencia. Los cinco titulares de cada lado serán elegidos mediante una votación que combinará el voto de los aficionados (50%), jugadores actuales (25%) y medios de comunicación (25%).

Los siete suplentes de cada conferencia serán elegidos por los entrenadores principales de la NBA, sin importar la posición en la cancha. Posteriormente, se asignarán los jugadores a los equipos de Estados Unidos y al combinado internacional.

En caso de que la votación no reúna a 16 jugadores estadunidenses y 8 internacionales, el comisionado Adam Silver tendrá la facultad de añadir jugadores adicionales para cumplir con la distribución mínima. Así, el All-Star 2026 promete ser un evento histórico que enfrentará a lo mejor del baloncesto estadunidense contra el talento global que brilla en la liga.