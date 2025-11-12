Video: Román Sánchez se apuntó en la Auditoría Superior del estado

Desde Puebla

Puebla, Pue, a 12 de noviembre de 2025.- Román Sánchez Zamora acudió este día al Congreso del Estado de Puebla para formalizar su registro como candidato a ocupar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE). El aspirante fue recibido por el diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Gran Comisión.

Durante el acto, Sánchez Zamora señaló ante medios de comunicación que, en caso de ser seleccionado dentro de la terna para la etapa de entrevistas, presentará una serie de propuestas orientadas a fortalecer la transparencia institucional, entre las que destacan: la modernización tecnológica de los procesos de auditoría, la profesionalización continua del personal, la implementación de mecanismos de control interno más eficientes, el impulso de la auditoría itinerante y la rendición de cuentas de manera accesible para la ciudadanía.

Asimismo, expresó su confianza en que el proceso de selección será transparente y apegado a la legalidad, reiterando su disposición para contribuir al fortalecimiento de la fiscalización en Puebla.