Presenta informe la secretaría de Seguridad Ciudadana en Puebla capital 

Puebla, Pue., 12 de noviembre de 2025.- Como resultado de la implementación de diversas estrategias, que tienen el objetivo brindar protección a las y los habitantes de la capital del estado, además de reconstruir el tejido social y generar entornos de paz, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), coronel Félix Pallares Miranda, presentó el informe de resultados que comprende del 4 al 10 de noviembre.

En este periodo la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), tuvo 3 mil 761 auxilios atendidos, siendo 537 atenciones al día, con un tiempo de respuesta de 6:38 minutos.

De igual forma, explicó que se han implementado siete Operativos Centinela en 52 puntos de inspección, donde 666 vehículos, entre motocicletas y automóviles fueron inspeccionados, dando como resultado 111 unidades con estatus irregular, mismas que fueron enviadas al depósito vehicular y se efectuaron 13 infracciones y se reportó la detención de cuatro personas.

Asimismo, 99 operativos Transporte Seguro se realizaron en paraderos y unidades del transporte público, bajo una estrategia conjunta entre Estado y Municipio, donde 2 mil 591 personas se inspeccionaron, en 648 unidades, de más de 100 rutas del servicio público.

También, en este mismo periodo, dijo, se llevaron a cabo siete operativos Angelópolis, donde tres personas, originarias de China, fueron rescatadas. Además, se consultaron 22 personas, se inspeccionaron 18 vehículos, una motocicleta fue enviada al depósito vehicular, y se realizaron 20 infracciones por diversos delitos.

Por otra parte, dos operativos de Giros Negros, fueron implementados durante los días 7 y 8 de noviembre, donde se inspeccionaron nueve establecimientos, cuatro fueron clausurados, un negocio con exhorto, así como cuatro en regla.

Agregó que se llevaron a cabo dos operativos Protección Radar, durante los días 7 y 8 de noviembre, en los que fueron intervenidos 72 negocios y se realizó la entrega de ocho lonas informativas, así como 22 descargas de la aplicación para dispositivos móviles, Seguridad Inmediata.

Asimismo, se implementaron dos Operativos Alcoholímetro, donde fueron realizadas 15 pruebas, de las cuales, 10 resultaron positivas, mismas que fueron remitidas ante el Juez Cívico, 30 vehículos y personas, fueron inspeccionados, así como 55 acciones de proximidad.

Derivado de estrategias, encaminadas a combatir diversos hechos con apariencia de delito, el titular de la SSC preció que se aseguraron 76 paquetes o envoltorios con posibles sustancias ilícitas, dos armas de fuego, dos cargadores y 23 cartuchos útiles, 32 vehículos fueron identificados, de los cuales 22 fueron recuperados y 10 involucrados en diversas conductas delictivas. Además, se reportó la detención de 95 personas, 27 fueron presentadas ante el Juzgado Cívico, una al Ministerio Público para adolescentes, dos al Ministerio Público Federal y 65 más, ante el Ministerio Público por delitos como homicidio, robo a comercio, robo de vehículo, entre otros.

Cabe resaltar que, en la colonia Villa Carmel, fueron detenidos dos hombres, por su presunta participación en el delito de robo a usuario de transporte público. Además, en la colonia Valle del Rey, fueron asegurados una mujer y un hombre, por el delito de portación de arma de fuego. También, tres hombres y una mujer, fueron detenidos en la colonia Aquiles Serdán, por el delito de robo de vehículo.

En acciones efectuadas por la Dirección General de Prevención Social del Delito y Atención a Víctimas, a través del área del Búsqueda de Personas, fueron localizadas dos mujeres adolescentes, tres mujeres adultas, un menor de edad, tres adolescentes y seis hombres adultos, en total 15 personas fueron localizadas.

Finalmente, la Dirección de Protección Civil brindó 70 apoyos prehospitalarios en emergencias, como atropellamientos, caídas, enfermedad, entre otros. Efectuaron ocho atenciones especiales ante situaciones como caídas de árboles, ramas, cables, entre otras estructuras. Asimismo, realizaron 13 intervenciones por incendio a casa habitación, comercio, vehículos, así como fugas de gas y llevaron a cabo 11 rescates verticales, por impacto vehicular, inundaciones y otras situaciones que pusieron en riesgo a la ciudadanía.