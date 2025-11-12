Falleció mujer de la 3ra edad atropellada por operador de transporte público en Tepeaca

Desde Puebla

Una ancianita de nombre Justina N, atropellada y lesionada presuntamente por una ruta pirata de transporte público en la junta auxiliar San Nicolás Zoyapetlayoca, Tepeaca, falleció debido a las lesiones en el percance.

Cabe recordar que la mujer, oriunda de la junta auxiliar de San Hipólito Xochiltenango, fue arrollada por esa unidad ilegal y el conductor causante del accidente se dio a la fuga.

Al lugar llegaron cuerpos de emergencia y seguridad para trasladarla a un nosocomio de la región para atenderla de las lesiones que presentaba, sin embargo este martes, debido a la gravedad de las mismas, la mujer falleció .

Cabe destacar que las autoridades correspondientes ya iniciaron las averiguaciones correspondientes para dar con el paradero del que arrolló a la mujer de nombre Justina y que le quitó la vida.