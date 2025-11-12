Falleció mujer de la 3ra edad atropellada por operador de transporte público en Tepeaca

Desde Puebla
Una ancianita de nombre Justina N, atropellada y lesionada presuntamente por una ruta pirata de transporte público en la junta auxiliar San Nicolás Zoyapetlayoca, Tepeaca, falleció debido a las lesiones en el percance.
Cabe recordar que la mujer, oriunda de la junta auxiliar de San Hipólito Xochiltenango, fue arrollada por esa unidad ilegal y el conductor causante del accidente se dio a la fuga.
Al lugar llegaron cuerpos de emergencia y seguridad para trasladarla a un nosocomio de la región para atenderla de las lesiones que presentaba, sin embargo este martes, debido a la gravedad de las mismas, la mujer falleció .
Cabe destacar que las autoridades correspondientes ya iniciaron las averiguaciones correspondientes para dar con el paradero del que arrolló a la mujer de nombre Justina y que le quitó la vida.
You may also like
-
Presenta informe la secretaría de Seguridad Ciudadana en Puebla capital
-
Laura Pausini le regala una canción inédita al Papa León XIV durante un encuentro en el Vaticano
-
Es importante conocer quiénes conovocan a marcha de Generación Z: Sheinbaum
-
Las 15 mejores plataformas de envíos en México para escalar tu e-commerce en 2025
-
Ricardo Montaner estrenó a nivel mundial “El último regreso”, su nuevo sencillo