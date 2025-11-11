Gobierno de San Pedro Cholula responde ante afectaciones por el frente frío No. 13

Desde Puebla
*11 de noviembre de 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* Como parte de las acciones preventivas y operativas implementadas por el Gobierno de San Pedro Cholula ante las fuertes ráfagas de viento registradas este lunes, personal de Protección Civil, Parques y Jardines, así como de Alumbrado Público, atendió más de 15 reportes por árboles, postes y luminarias con riesgo de caer.
Las zonas en las que se brindó atención fueron:
– Santiago Momoxpan
– San Cristóbal Tepontla
– Cerrito de Guadalupe
– Cerrito de los Remedios
– Bulevar Forjadores
– Zona Centro
– Santiago Mixquitla
– San Pedro Mexicaltzingo
Ante la presencia del Frente Frío No. 13, el Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas como:
– Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.
– Asegurar objetos sueltos en patios, azoteas o balcones que puedan ser arrastrados por el viento.
– Revisar techos, bajantes y coladeras para evitar anegamientos.
– No encender anafres ni braseros en espacios cerrados.
– Conducir con precaución en caso de lluvia.
Se invita a la población a mantenerse atenta a las indicaciones de Protección Civil y a reportar cualquier situación de riesgo al 911 o al número de Protección Civil Municipal: 22 2247 00 97.
