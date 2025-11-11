Gobierno de San Pedro Cholula responde ante afectaciones por el frente frío No. 13

Desde Puebla

*11 de noviembre de 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* Como parte de las acciones preventivas y operativas implementadas por el Gobierno de San Pedro Cholula ante las fuertes ráfagas de viento registradas este lunes, personal de Protección Civil, Parques y Jardines, así como de Alumbrado Público, atendió más de 15 reportes por árboles, postes y luminarias con riesgo de caer.

Las zonas en las que se brindó atención fueron:

– Santiago Momoxpan

– San Cristóbal Tepontla

– Cerrito de Guadalupe

– Cerrito de los Remedios

– Bulevar Forjadores

– Zona Centro

– Santiago Mixquitla

– San Pedro Mexicaltzingo

Ante la presencia del Frente Frío No. 13, el Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas como:

– Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.

– Asegurar objetos sueltos en patios, azoteas o balcones que puedan ser arrastrados por el viento.

– Revisar techos, bajantes y coladeras para evitar anegamientos.

– No encender anafres ni braseros en espacios cerrados.

– Conducir con precaución en caso de lluvia.

Se invita a la población a mantenerse atenta a las indicaciones de Protección Civil y a reportar cualquier situación de riesgo al 911 o al número de Protección Civil Municipal: 22 2247 00 97.