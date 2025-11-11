Comisiones del Congreso de Puebla serán itinerantes: Pavel Gaspar

Jorge Barrientos

El diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar, anunció que las comisiones legislativas del Congreso de Puebla serán itinerantes, con el propósito de acercar el trabajo parlamentario a las distintas regiones de la entidad.

En este tenor, el congresista explicó que esta medida busca fortalecer la cercanía y el diálogo directo con los ciudadanos, permitiendo que las y los legisladores conozcan de primera mano las necesidades de cada zona y promuevan soluciones desde el ámbito legislativo.

“Queremos que el Congreso salga de las oficinas y escuche directamente a los poblanos. Las comisiones itinerantes permitirán que cada región tenga voz en los procesos de discusión y análisis de leyes”, expresó el legislador.

El anuncio fue realizado en compañía de la diputada Beatriz Manrique y de Andrés Villegas Mendoza, quienes respaldaron la iniciativa al considerarla un paso importante hacia un Congreso más abierto y participativo.

De acuerdo con Gaspar, las primeras sesiones fuera de la sede legislativa podrían realizarse en municipios del interior del estado en coordinación con autoridades locales y representantes sociales.

Líder del Congreso de Puebla llama a partidos a blindar sus candidaturas ante posible infiltración del crimen organizado

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar, hizo un llamado a los partidos políticos a reforzar los mecanismos de revisión y selección de perfiles rumbo a las elecciones de 2027, con el propósito de evitar que personas vinculadas con el crimen organizado accedan a candidaturas o cargos de elección popular.

Durante una entrevista con medios de comunicación, el también coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local subrayó que corresponde a las dirigencias partidistas asumir su responsabilidad política y ética para impedir la infiltración delictiva en la vida pública.

“Es facultad y obligación de los partidos cuidar quiénes son sus representantes, revisar los antecedentes y garantizar que nadie con nexos con la delincuencia pueda competir por un cargo. La política debe servir a la ciudadanía, no a intereses ajenos a la ley”, expresó Gaspar.

El legislador consideró que este tipo de filtros no solo fortalecen la democracia interna de los partidos, sino que también contribuyen a recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el proceso electoral.

La postura fue respaldada por el diputado local Andrés Villegas Mendoza, presidente del consejo estatal de Morena en Puebla, quien coincidió en que los partidos deben actuar con responsabilidad y transparencia en la selección de sus aspirantes.

“No podemos permitir que el crimen organizado se infiltre en la política. Morena, y todos los partidos, deben garantizar que sus candidaturas estén integradas por mujeres y hombres honestos, comprometidos con el bienestar del pueblo”, enfatizó Villegas Mendoza.

Ambos legisladores coincidieron en que la tarea de blindar las candidaturas no recae únicamente en las autoridades electorales o en los órganos de fiscalización, sino en las propias estructuras partidistas, que deben aplicar controles más rigurosos sobre el origen de los recursos y los antecedentes de quienes buscan participar en la contienda.