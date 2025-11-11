Rectora preside Cuarto Informe de Labores y toma de protesta en la Facultad de Administración

Staff/RG

María Guadalupe Morales Espíndola, directora electa para el periodo 2025-2029

Luego de reconocer el trabajo del personal docente y administrativo, así como celebrar la presencia de los estudiantes -motivo del quehacer universitario-, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez destacó los resultados de la gestión del director de la Facultad de Administración, José Aurelio Cruz de los Ángeles -2021-2025-, y confió en el liderazgo de la directora electa, María Guadalupe Morales Espíndola, para consolidar a esta unidad académica durante los próximos cuatro años.

“Mi reconocimiento a los académicos, quienes además de impartir conocimientos, son un ejemplo y guía para sus estudiantes; así también a los administrativos que con su trabajo permiten que las labores sustantivas puedan llevarse a cabo; y por supuesto a los estudiantes, lo que nos motivan a estar preocupados y ocupados”, expresó.

Tras agradecer la presencia de docentes, alumnos y empresarios en el auditorio de la Facultad de Derecho, donde tuvo lugar el Cuarto Informe de Labores del director saliente, José Aurelio Cruz de los Ángeles, y toma de protesta de la nueva directora, Guadalupe Morales Espíndola, la Rectora de la BUAP subrayó la importancia de la Facultad de Administración no sólo por su matrícula, sino también por situarse entre las mejores del país por su calidad educativa y oferta académica.

“Felicito al director por sus resultados y por entregar la estafeta a una universitaria comprometida, a quien refrendo mi compromiso de acompañarla en esta gestión para el logro de sus objetivos”.

En su discurso, la directora electa para el periodo 2025-2029, María Guadalupe Morales Espíndola, afirmó que su gestión será de puertas abiertas a la comunidad, de respeto, con transparencia, humanismo, trabajo colaborativo y diálogo, para lograr una unidad académica moderna e innovadora.

Al dar lectura a su cuarto y último informe de labores, José Aurelio Cruz de los Ángeles aseveró que durante su gestión se sentaron las bases para la continuidad de la Facultad de Administración, cuya comunidad es superior a 13 mil universitarios, entre alumnos, profesores y administrativos.

Destacó la actualización de los planes de estudio de las seis licenciaturas -escolarizada, semiescolarizada y a distancia-, así como de sus cuatro posgrados (uno más está en evaluación para su aprobación). Por otra parte, refirió que en más de 400 por ciento creció el número de académicos que ingresó al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores; actualmente existen 11 cuerpos académicos generadores de conocimiento.

Asimismo, dio a conocer nuevos espacios, como la plaza gastronómica, la remodelación y reapertura del Hotel-Escuela, además de la modernización del equipo de cómputo y la renovación de los equipos del personal administrativo.