Esta semana José Chedraui se reunirá con diputados locales para analizar ley de ingresos

María Tenahua
El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, informó que esta semana se reunirá con diputados locales, para analizar la ley de ingresos 2026 enviada al ejecutivo y Congreso del estado.
En este sentido, indicó que junto con su equipo de trabajo han revisado el tema.
Esto lo hacen por cada secretaría; por ello, detectan los programas que les dieron resultado, lo que se ejerció y lo que falta por invertir.
Asimismo, precisó como resultado de su viaje a Barcelona, España, al Smart City, determinó la instalación de 60 postes inteligentes que tendrán luminarias, cámaras de vigilancia y botones de alertamiento temprano.
