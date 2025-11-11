Baja 10.40% incidencia delictiva en San Pedro Cholula

Desde Puebla

*11 de noviembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* Gracias a las estrategias implementadas por el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, se logró una reducción del 10.40% en la incidencia delictiva durante el mes de octubre, en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Entre los delitos que presentaron una disminución se encuentran:

• Robo a casa habitación: -20%

• Robo de vehículo: -11.11%

• Robo de motocicleta: -33.33%

• Robo a transportista: -200%

• Delitos contra la familia: -64.81%, con una reducción del 66.67% en casos de violencia familiar.

*DETENCIONES Y VEHÍCULOS RECUPERADOS*

Como resultado de las labores operativas y de vigilancia, 7 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por delitos como robo a comercio, contra la salud y detentación de vehículo.

Asimismo, 5 vehículos con reporte de robo fueron recuperados.

*OPERATIVOS*

A través de la Dirección de Policía Municipal, se realizaron 93 recorridos preventivos en barrios y juntas auxiliares, como parte de los operativos San Pedro Seguro, Cholula Segura y Centinela.

En coordinación con los tres niveles de gobierno, se llevaron a cabo 31 recorridos con la Secretaría de Marina, así como 6 operativos intermunicipales, con el objetivo de fortalecer la seguridad en todo el municipio.

*PROXIMIDAD SOCIAL*

Mediante la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, se brindaron 79 atenciones, 5 orientaciones psicológicas, 3 acompañamientos a diversas dependencias y 3 acciones de búsqueda en coordinación con la Comisión de Búsqueda del Estado de Puebla.

Además, más de 2,300 personas fueron beneficiadas con pláticas y talleres del programa “Escuela Segura Interactiva”, abordando temas como prevención de la violencia escolar, igualdad de género y delitos cibernéticos.

Por su parte, el área de Educación Vial impartió 17 sesiones del taller “Juguemos a Circular”, beneficiando a más de 2,300 estudiantes de instituciones educativas del municipio.

Asimismo, 14 mujeres participaron en el Curso Básico de Manejo, donde adquirieron herramientas de autonomía y empoderamiento, aprendiendo sobre educación vial, prevención de riesgos, mantenimiento básico del vehículo y conducción preventiva.