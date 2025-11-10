Martha Cristiana confirma la detención de director de Miss Universo México en Tailandia; Nawat Itsaragrisil fue quien emprendió acciones legales

MILENIO

La polémica en Miss Universo parece no terminar pues ahora la actriz Martha Cristiana habló sobre detalles que conmocionaron a la audiencia; esto fue lo que compartió.

Martha Cristiana, famosa actriz, habló sobre la polémica vivida en Miss Universo, pero confirmó la detención de Jorge Figueroa, director de la marca en México.

En su oportunidad expresó el descontento que tuvo con dicho personaje, a quien acusó de ser pieza clave para que ella decidiera abandonar su rol dentro del certamen; esto fue todo lo que dijo sobre dicho conflicto.

¿Qué se sabe sobre la detención de mexicanos en Miss Universo Tailandia?

Martha Cristiana fue clara al confirmar la detención de Jorge Figueroa, hombre que asumió la dirección nacional de Miss Universo México; la captura del directivo se dio luego de que Nawat Itsaragrisil acusara irregularidades de un patrocinador.

Y es que el señor Nawat acudió con las autoridades para exponer que una empresa ligada al certamen estaba incurriendo en prácticas ilegales, por ello es que la policía acudió a detener a todos los involucrados en ello.

La famosa tuvo una entrevista con Miguel Masjuan, quien comenzó a hablar sobre el tema de las capturas en el concurso; sin embargo, la actriz no se guardó nada y dio con lujo de detalles lo que estaría pasando al interior.

Puntualizó que efectivamente Jorge Figueroa es uno de los detenidos, tras la acusación de Nawat Itsaragrisil, para luego mencionar que el bochorno con Fátima Bosch ocurrió debido a un conflicto entre ambos hombres.

“No me parece que sea una casualidad que yo en su momento le haya dicho a Raúl Rocha ‘va a ser bien difícil que la organización deje de tener conflictos con todo el mundo’, porque ya se había generado una ruptura muy estruendosa con Guadalupe Jones”.

Recordó que su salida de Miss Universo fue porque encontró diversas irregularidades en el manejo de la marca en México, lo cual avisó a Rocha, pero sin una solución optó por dejar el proyecto, mismo que ahora -dijo- tendría problemas por mantener a Figueroa al mando e incluso darle mayor autoridad en éste.

“Lo hago (me voy)… porque veo que las cosas no van a funcionar porque hay muchos conflictos. Hay una persona que yo le llamo, en su momento, ‘la manzana podrida’. Ese momento estaba generando problemas con muchas reinas que querían inscribirse en el proyecto y que no nos la estaban tratando bien. Les estaban faltando al respeto y esa persona es Jorge Figueroa”.

Hasta el momento ni Figueroa, ni Rocha, ni nadie del certamen se ha pronunciado sobre ésta situación que ha ido en escala cada vez más dramática.

¿Qué le pasó a Fátima Bosch en Miss Universo?

Actualmente, Fátima Bosch, la representante de México en Miss Universo 2025 (que se realiza en Tailandia), ha sido el centro de una fuerte polémica debido a un enfrentamiento público con uno de los organizadores del certamen en Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

La controversia se desató cuando Fátima Bosch se negó a participar en una dinámica de votación en redes sociales que Itsaragrisil estaba impulsando, argumentando que se ceñía a las reglas oficiales del concurso. Durante una reunión, el organizador increpó públicamente a la mexicana y supuestamente la llamó con palabras ofensivas como “est*pida”.

La mexicana alzó la voz ante la agresión, reclamando respeto y destacando que su participación va más allá de ser solo una modelo, sino una voz para las mujeres. Ella afirmó rotundamente que no abandonará la competencia a pesar del incidente, declarando que “mientras haya Miss Universo, México tiene representante”.

La Organización de Miss Universo condenó el comportamiento del organizador tailandés, asegurando que se tomarían medidas y reafirmando su compromiso con la dignidad de las participantes. Se reportó que el papel de Itsaragrisil en la organización fue reducido.

La organización de Miss Universo México y figuras públicas en México, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, expresaron su fuerte apoyo a Fátima Bosch. El empresario Nawat Itsaragrisil ofreció una disculpa pública, aunque esta fue criticada por algunos.

Ahora Fátima Bosch se ha convertido en una figura de empoderamiento al responder públicamente a lo que se ha calificado como un acto de violencia machista y falta de respeto dentro del certamen, y continúa en la competencia representando a México.