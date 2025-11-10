En Atlixco, ¡acude a la Feria del Aguacate este 7 de diciembre!

Desde Puebla
El gobierno municipal de Atlixco, encabezado por la presidenta Ariadna Ayala, invita a la Feria del Aguacate 2025, que se realizará el 7 de diciembre en San Pedro Benito Juárez.
El evento reunirá a más de 100 productores, quienes ofrecerán venta directa del fruto, productos derivados, comida típica, música en vivo y recorridos por los plantíos locales.
Con esta feria, Ariadna Ayala reafirma su compromiso con el fortalecimiento del campo atlixquense, promoviendo la economía local y la proyección nacional e internacional del aguacate de San Pedro Benito Juárez, reconocido por su calidad y sabor.
La presidenta Ariadna Ayala destacó que estas acciones impulsan el desarrollo sostenible y posicionan a la comunidad como referente regional en la producción de aguacate de alta calidad.
