Congreso promueve desarrollo de la industria para el bienestar social: Pavel Gaspar

– Realizan foro aeronáutico con la participación de la iniciativa privada

Desde Puebla

Con la finalidad de abordar los avances y retos que enfrenta la industria aeronáutica, así como los elementos para potenciarla y convertirla en un polo de desarrollo para Puebla y México, en el Congreso del Estado se llevó a cabo un foro promovido por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez.

Durante su mensaje, el diputado desatacó que México tiene potencial en la industria aeronáutica y Puebla juega un papel estratégico, pues cuenta con diversas empresas que podrían colaborar en la cadena productiva. En este sentido, es necesario modificar el marco normativo y establecer las condiciones que permitan fortalecer este sector.

Asimismo, expresó su orgullo por las empresas, así como por las y los ciudadanos que han comenzado a trabajar en este rubro, ya que la labor de cada una de las industrias y su desarrollo se traduce en bienestar social para las y los poblanos.

En el desarrollo del foro aeronáutico, el gerente general, el gerente administrativo y el director de relaciones de la empresa Avipro Fabricantes, Agustín Limón Xique, Luis Limón Xique y Juan Carlos Hernández, respectivamente, presentaron ponencias sobre la fabricación, la problemática actual y la descripción de necesidades en el sector.

Anuncian Foro sobre Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas

-El evento se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre en la sede principal del Poder Legislativo

-“No se puede ver a la entidad poblana sin reconocer a las hermanas y hermanos de los siete pueblos originarios”: Pavel Gaspar

El diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, encabezó una rueda de prensa para dar a conocer el Foro de Pueblos y Comunidades Indígenas, que se llevará a cabo el 21 de noviembre, en la sede principal del Poder Legislativo.

El evento, convocado por la Comisión para los Festejos de la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla de 1825, se enfocará en el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos, comunidades y mujeres indígenas, en apego a la Constitución Política del Estado.

En este sentido, el diputado Pavel Gaspar señaló la importancia de la participación de las mujeres indígenas en este foro, que permitirá escuchar su voz y sus aportaciones, “porque no se puede ver a la entidad poblana sin reconocer a las hermanas y hermanos de los siete pueblos originarios”, afirmó el diputado.

En su participación, la diputada Esther Martínez Romano mencionó que a través del foro y mesas de trabajo se pretende recabar la información integrada por mujeres indígenas, personas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de las siete regiones de los pueblos originarios.

Con la información obtenida se podrá elaborar una memoria que aporte a la Comisión de la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución.

En este evento estuvieron presentes las diputadas Leonela Jazmín Martínez Ayala y Elisa Limon Balderrabano, así como el Secretario General del Congreso, Julio Leopoldo de Lara Valera, y el director del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas, Oscar Emilio Carranza León.

También se contó con la presencia del fundador del Grupo Indígena Poblano, Rafael Bringas Marrero.