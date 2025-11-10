Anticorrupción investiga a ex funcionarios y exalcaldes, confirma Alejandro Armenta

María Huerta

Al reiterar una vez más que en su gobierno no hay omisión, pero tampoco persecución, aunque si la aplicación de la ley, el gobernador Alejandro Armenta señaló una lista de ex funcionarios de la Cuarta Transformación y ediles emanados de Morena investigados por presuntas irregularidades en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Dijo que revisará la lista de funcionarios y ex funcionarios que señalados por presuntas irregularidades, entre ellos, la actual secretaria de Planeación y Finanzas Josefina Morales Guerrero, de quien, expresó, ha realizado un extraordinario trabajo, por tal motivo consideró que no es necesario que se separe del cargo mientras se lleva a cabo una investigación, ya que es una persona a la que conoce.

Descartó que la lista de ex funcionarios de la administración de Luis Miguel Barbosa y Sergio Salomón Céspedes Peregrina tenga que ver con el último encuentro con el ex gobernador sustituto, sino con obras que dejó en proceso.