Ariadna Ayala impulsa nueva obra de alumbrado público en el Corredor gastronómico de Atlixco

Staff/RG
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezó el inicio de la obra de alumbrado público en la carretera federal Puebla–Huajuapan de León, a la altura del Boulevard Emiliano Zapata, con el propósito de fortalecer la seguridad vial y urbana en uno de los accesos más transitados del municipio.
Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, destacó que su mayor motivación es el cariño y la confianza de la ciudadanía, reafirmando su compromiso de seguir construyendo un Atlixco de las Flores más seguro, unido y próspero.
La obra contempla 58 luminarias solares con una inversión de más de 3.1 millones de pesos, beneficiando a más de 22 mil habitantes y mejorando la iluminación y la calidad de vida en la zona.
Con acciones como esta, Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, continúa transformando la ciudad del arte y la cultura en un municipio moderno, iluminado y con bienestar para todas y todos.
