Ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan liberaron la autopista México-Puebla

Erika Méndez

Después de casi 15 horas de cierre, ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan liberaron la mañana de este sábado la autopista México – Puebla.

Los pobladores se plantaron desde a las 15:00 horas del viernes a la altura del kilómetro 74, debido a que presuntamente sería liberado Carlos Sánchez Alpízar, quien les adeuda la indemnización por sus tierras.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el hombre se mantiene en prisión por el delito de abuso de confianza.

A las 5:33 horas de este día, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que los manifestantes se retiraron, se retomó la circulación en ambos sentidos.