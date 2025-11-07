EEUU cancelará vuelos a partir de este viernes 7 de noviembre por cierre de gobierno y así es como afectará a México

EL IMPARCIAL

Las aerolíneas estadounidenses comenzaron a ajustar sus horarios y a responder a miles de consultas después de que el Gobierno ordenara la reducción de vuelos en algunos de los aeropuertos más transitados del país. Se trata de la última afectación derivada del prolongado cierre gubernamental.

Según Agencia Reforma, el secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció que ordenará recortes drásticos ante los riesgos de seguridad derivados de la falta de personal del control del tráfico aéreo durante el cierre. Según declaró, estas medidas responden a un escenario en el que miles de trabajadores del sector laboran sin sueldo.

¿Por qué se están cancelando los vuelos?

El cierre de gobierno —el más largo en la historia de Estados Unidos— ha provocado una crisis operativa en aviación:

13 mil controladores aéreos trabajan sin sueldo.

50 mil inspectores de seguridad también están laborando sin remuneración.

La escasez de personal ya generó decenas de miles de retrasos en todo el país.

Las aerolíneas estiman que 3.2 millones de viajeros han sido afectados. Fuentes del sector dijeron a Reuters que los recortes comenzarán este viernes, aumentando progresivamente: 4% menos vuelos el viernes

5% el sábado

6% el domingo

10% la próxima semana, si el cierre continúa Impacto en viajeros y aerolíneasEl analista Tom Fitzgerald, de TD Cowen, señaló que el panorama podría ser más manejable de lo que sugieren los titulares. Sin embargo, advirtió: “El momento en que finalice el cierre sigue siendo el factor decisivo”.Las acciones de la mayoría de las aerolíneas cayeron antes de la apertura del mercado, aunque Frontier Group logró un avance del 1% tras su previsión optimista de beneficios.Si el cierre no termina pronto, millones de personas podrían enfrentar caos en sus planes de viaje para Acción de Gracias, una de las temporadas con mayor movilidad del año.El analista David Morrison alertó:Puede que (las aerolíneas) tengan cierta flexibilidad en los precios, pero si este cierre se prolonga mucho más, debería tener un efecto negativo general”.Pasajeros saturan redes sociales en busca de respuestas

Aerolíneas como United, American y Southwest están recibiendo miles de mensajes en redes sociales. Los viajeros buscan claridad sobre sus vuelos y exigen avisos con anticipación.Un usuario escribió a United en X:Por favor, ustedes y sus compañías aéreas —para la semana de Acción de Gracias— publiquen todas las cancelaciones con al menos una semana de antelación”.La Administración Federal de Aviación (FAA) emitirá formalmente la orden en las próximas horas. El objetivo es reducir la presión sobre los controladores, quienes ya operan con 3 mil 500 empleados menos y con cargas laborales extraordinarias desde antes del cierre.¿Qué están haciendo las aerolíneas para minimizar la afectación?

Las empresas aseguran que trabajan para reducir las molestias. Entre las principales medidas están:Reacomodos y cambios de reservación.

Recortes estratégicos en vuelos de menor prioridad.

Comunicación directa con los pasajeros tan pronto como sea posible.

El director ejecutivo de United, Scott Kirby, explicó que los recortes se enfocarán en vuelos regionales y rutas nacionales no centrales. Aseguró que esperan poder volver a reservar a muchos de los viajeros afectados.¿Qué hacer si viajas en los próximos días? (Guía rápida)