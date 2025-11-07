Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron sostienen reunión en Palacio Nacional

EL HERALDO

La mandataria recibió a su homólogo francés durante las primeras horas de hoy, 7 de noviembre

Claudia Sheinbaum recibió al presidente de Francia, Emmanuel Macron, con quien abordará el recibimiento de un códice de una canción europea, así como del acuerdo comercial que se renovará en 2026 con la Unión Europea (UE).

Durante el recibimiento del mandatario, se mantuvieron presentes los titulares de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; Marcelo Ebrard, de Economía, Joel Omar Vázquez Herrera, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Edgar Amador Zamora, de Hacienda, así como Blanca Jiménez, la embajadora de México en Francia.

El acuerdo comercial entre México y la UE se rigen por el Acuerdo de Asociación Económica, Coordinación Política y Cooperación, también conocido como Acuerdo Global, aborda el diálogo política, las relaciones cooperación y la bilateralidad, el cual entró en vigor en el 2000.