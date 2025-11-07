Asesinan a Guadalupe Urban, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca

LA JORNADA

Oaxaca, Oax. La mañana del jueves fue asesinada la regidora de Parques y Jardines, Guadalupe Urban Ceballos, del ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, ubicado en la región de la Costa del estado de Oaxaca, confirmó la Fiscalía General del Estado; fuentes de seguridad señalaron que el atentado ocurrió cuando la funcionaria salía de su hogar para dirigirse a un evento organizado por el gobierno del estado y que se denomina Jornadas de Paz.

El atentado según el parte oficial ocurrió alrededor de las 10 horas cuando la regidora quien asumió el cargo este 2025 salió de su casa, esto en la agencia municipal de San Antonio Ocotlán, perteneciente a Cacahuatepec, cuando sujetos desconocidos dispararon en su contra, perdiendo la vida en el lugar.

Tras lo cual, huyeron del lugar, minutos después arribaron diversas corporaciones; la fiscalía informó que derivado de estos hechos “activó de manera inmediata el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio”.

La investigación fue atraída por la Vicefiscalía Regional de la Costa, misma que recibió el reporte del ataque armado, por lo que desplegaron un operativo con personal especializado y multidisciplinario para dar inicio con las investigaciones de ley.

En tanto, el ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec emitió un comunicado en el que condenó este atentado y destacó la labor de la funcionaria, el municipio señaló “expresa su más enérgica condena por el artero asesinato de la Regidora Guadalupe Urban Ceballos, una servidora pública comprometida con las causas de su comunidad y con el fortalecimiento de la vida democrática en nuestro municipio”.

Calificaron esta acción es un “cobarde hecho representa una grave afrenta a las instituciones y a los valores que nos rigen como sociedad. No podemos permitir que la violencia pretenda silenciar la voz de quienes trabajan por el bienestar común”, tras lo cual demandó a las autoridades se investigue esto ataque y se castigue a los responsables.

El pasado lunes 3 de noviembre fue asesinado el agente municipal de San Marcos Zacatepec, agencia municipal de Santa Catarina Juquila, Israel Ramírez Peralta, dicho ataque ocurrió cuando el funcionario regresaba a su domicilio tras participar en las actividades de las fiestas de muertos de su localidad.