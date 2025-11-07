Anuncian actividades por la igualdad y el respeto en San Pedro Cholula

*- Rodada, teatro y capacitación unirán a las y los cholultecas en una jornada

Desde Puebla

*7 de noviembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el Gobierno de San Pedro Cholula, a través del DIF Municipal, Casa Carmen Serdán y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, llevará a cabo tres actividades conmemorativas bajo el nombre “Frenando la violencia”, con el propósito de fomentar la reflexión, la participación y la igualdad.

*CALENDARIO DE ACTIVIDADES*

*21 de noviembre. –* Se realizará la Rodada por la Libertad “Frenando la violencia”, a partir de las 17:30 horas, con el siguiente recorrido:

Punto de encuentro: Explanada del Cerrito de Guadalupe

Meta: Plaza de la Concordia

Trayecto: Calzada Guadalupe, 4 Poniente-Oriente, 2 Norte, Avenida Morelos y Avenida Miguel Hidalgo.

La invitación está abierta a toda la ciudadanía para participar pedaleando, caminando o trotando, en una jornada simbólica que busca visibilizar la importancia de detener la violencia en todas sus formas y promover la igualdad de género.

Las y los interesados podrán registrarse previamente en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez5rSz75YEs0wJzuv2bpiz36cB_sQpV18gez7T-xTZjpIszQ/viewform?usp=header

*24 de noviembre. –* La ciudadanía podrá asistir a la presentación de la obra de teatro “Trapitos al sol”, a cargo del grupo Las Quitapesares, que aborda de manera reflexiva temas de empoderamiento, igualdad y libertad.

El evento se llevará a cabo en el Teatro Ciudad Sagrada, a las 10:00 horas.

Asimismo, personal del Ayuntamiento participará en la capacitación “Prevención de la violencia digital contra todas las mujeres y niñas”, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y capacidades para la prevención y atención de este tipo de violencia, en beneficio de toda la comunidad cholulteca.