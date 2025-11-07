Alta participación con jornada de salud “Por Amor a Puebla” en Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla, a 07 de noviembre de 2025. – Con alta participación se llevó a cabo en el zócalo municipal la Jornada de Salud “Por Amor a Puebla” en el municipio de Amozoc, donde más de 250 profesionales de la salud brindaron atención médica gratuita a cerca de 3000 ciudadanas y ciudadanos, reafirmando el compromiso del Gobierno Estatal y Municipal con el bienestar y la salud de todas las familias Amozoquenses.

Durante esta jornada se ofrecieron servicios médicos especializados y gratuitos, entre los que destacaron: quirófano itinerante, ginecología, pediatría, medicina interna, colposcopia, geriatría, ortopedia, exploración clínica de mama y papanicolaou, así como vacunación, optometría, salud bucal, orientación familiar, detección de enfermedades y atención preventiva y un total de 5170 acciones de salud fueron realizadas.

Por su parte, el presidente municipal, Severiano de la Rosa Romero, encabezó la inauguración del evento y expresó, “¡La salud es una prioridad para nuestro municipio! Que nuestras y nuestros ciudadanos cuenten con este servicio es una garantía de nuestro gobierno y un reflejo de nuestro compromiso con Amozoc. Por ello, agradezco especialmente al señor Gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta, quien siempre nos ha apoyado en diferentes rubros, y esta no es la primera mega jornada que nos acerca.”

Así mismo, el edil agradeció al Subsecretario Jorge David González García, y reconoció el trabajo del IMSS-Bienestar y de todo el personal del ISSSTEP por su presencia y colaboración durante esta importante jornada.

Durante el evento, Tomás Silva, uno de los beneficiados con los servicios médicos, reconoció el trabajo coordinado entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, destacando la atención pronta, profesional y humana que se brindó a la ciudadanía.

Al finalizar, el presidente municipal destacó que el Ayuntamiento de Amozoc 2024–2027 está cerrando el año con obras, jornadas de salud y eventos que fortalecen el tejido social:

“Somos un gobierno de trabajo firme y cercano a la gente. Seguimos implementando acciones que fortalecen la salud, el desarrollo y la atención social, garantizando que cada programa y servicio llegue de manera directa a las familias Amozoquenses.”