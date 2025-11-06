Grammy 2026: fecha, hora y transmisión en vivo del anuncio oficial de los nominados

EXCELSIOR

La Academia de la Grabación está lista para revelar a los artistas más destacados del año.

Cada vez falta menos para conocer la esperada lista de nominados a los Premios Grammy 2026, uno de los eventos más importantes del mundo de la música.

La Academia de la Grabación ha confirmado que este viernes 7 de noviembre se dará a conocer oficialmente quiénes competirán por las codiciadas estatuillas doradas, en una ceremonia que promete sorprender con talento, diversidad y grandes nombres.

El anuncio marcará el inicio de la temporada de premiaciones y podrá seguirse en vivo a través de internet, un detalle que ha emocionado a millones de fanáticos alrededor del mundo.

¿A qué hora y dónde ver el anuncio EN VIVO de los nominados?

De acuerdo con la información publicada en las redes oficiales de los Grammy, el anuncio de las nominaciones comenzará a las 09:00 a.m. (hora de México). Antes de la presentación principal habrá una previa con invitados especiales, entre ellos Chappell Roan, Doechii, Karol G, Lizzo, Mumford & Sons, Nicole Scherzinger, Sabrina Carpenter y Sam Smith, quienes se encargarán de dar vida al evento.

Los fanáticos podrán disfrutar la transmisión EN VIVO a través del sitio oficial live.GRAMMY.com y también en el canal oficial de YouTube de los Grammy, donde se compartirán los anuncios en tiempo real y se mostrarán las primeras reacciones de los artistas nominados.

Los grandes favoritos rumbo a los Grammy 2026

Las apuestas ya están sobre la mesa y varios nombres suenan con fuerza para dominar las nominaciones. Lady Gaga, Bad Bunny y Kendrick Lamar encabezan la lista de favoritos en las principales categorías, gracias a sus recientes proyectos musicales que han conquistado tanto a la crítica como al público.

El álbum “Mayhem”, de Gaga, promete recuperar su esencia teatral y audaz, mientras que “GNX”, de Kendrick Lamar, ha sido aclamado por su profundidad lírica. Por su parte, Bad Bunny llega con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, un trabajo cargado de nostalgia que podría consolidarlo como uno de los artistas más influyentes del momento, especialmente tras confirmarse su participación en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

Además, artistas como Sabrina Carpenter, con su disco “Man’s Best Friend”; Justin Bieber, con el inesperado “Swag”; Elton John y Brandi Carlile, con “Who Believes in Angels?”; y Tyler, the Creator, con “CHROMAKOPIA”, también figuran entre los nombres más comentados por la prensa especializada.

Una edición que promete hacer historia

Los Premios Grammy 2026 no solo celebrarán la excelencia musical, sino también el impacto de nuevas voces y estilos que han transformado la industria. Con una mezcla de artistas consagrados y revelaciones emergentes, esta edición promete ser una de las más emocionantes de los últimos años.

El mundo de la música ya cuenta las horas: este viernes 7 de noviembre será el momento de conocer quiénes competirán por los premios más prestigiosos de la industria.