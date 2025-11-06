Disfrutar últimos días de Valle de Catrinas Atlixco 2025: Ariadna Ayala

Desde Puebla
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, llamó a locales y visitantes a aprovechar los últimos días del Festival Valle de Catrinas y conocer la obra “El Herrero”, una catrina que rinde homenaje a uno de los oficios más antiguos de México.
Creada por Hilario Illescas Jiménez, herrero soldador, y Enrique Alejandro Martínez Vera (DAYET), artista urbano, la pieza fusiona la tradición del metal con el arte del grafiti, representando la transformación, la creatividad y el orgullo atlixquense.
Ariadna Ayala destacó que “El Herrero” refleja la identidad y el talento local, al demostrar que el arte vive en cada oficio y que, como el hierro, la cultura se forja con pasión y esfuerzo.
