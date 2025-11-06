Gobierno mantiene diálogo con VW ante incertidumbre por aranceles

Erika Méndez

El gobierno de Puebla mantiene diálogo con la empresa Volkswagen ante incertidumbre por la imposición de aranceles estadounidenses.

El titular de la secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala dijo que el mandatario Alejandro Armenta Mier se reunió con directivos de la planta.

Destacó que el objetivo es que puedan encontrar una solución, a fin de que la armadora de autos no resulte perjudicada.

Por temporada de frío, en Puebla habilitaron 187 albergues

Por la temporada de frío, el gobierno de Puebla puso a disposición 187 albergues para las personas en situación de vulnerabilidad.

Samuel Aguilar, secretario de Gobernación, informó que los sitios de resguardo son coordinados por el área de Protección Civil (PC) del estado, la cual, se mantiene en alerta para brindar las atenciones necesarias.

PC dio a conocer que hasta el 9 de noviembre en Puebla se mantendrá el ambiente frío en Puebla y se prevén lluvias ligeras en la Sierra Norte, Sierra Nororiental y Sierra Negra.

En zonas altas de Valles Centrales, así como en las Sierras Norte y Nororiental, las temperaturas mínimas podrían descender entre 3 °C y 5 °C, con posibilidad de heladas ligeras al amanecer.