Este viernes iniciará el Festival Internacional de Puebla

Desde Puebla
En la recta final de este año, Puebla tendrá diversas actividades deportivas y culturales y resalta el Festival Internacional de Puebla (FIP) que iniciará este viernes.
En materia deportiva, se realizarán el torneo Maxibásquetbol, el maratón Puebla 2025 ya cuenta con el registro de 4 mil participantes.
Cabe destacar que el Festival Internacional de Puebla (FIP) llegará a su edición número 17 como un símbolo de creatividad y desarrollo.
Organizado por el gobierno de Puebla a través de la Secretaría de Cultura, el evento reunirá más de 45 artistas nacionales e internacionales en 10 sedes de todo el estado, con presentaciones de música, teatro, danza, cine y artes visuales.
You may also like
-
Disfrutar últimos días de Valle de Catrinas Atlixco 2025: Ariadna Ayala
-
En enero de 2026 entrará en funciones el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado: Pavel Gaspar
-
Video: Alejandro Armenta y Laura Artemisa entregaron 110 mdp en apoyo a elementos de los cuerpos de seguridad
-
Seguridad, obra y servicios públicos; rubros prioritarios para el 2026: Francisco Ayala
-
Rectora Lilia Cedillo inaugura remodelación integral del Hotel-Escuela BUAP