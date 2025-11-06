Este viernes iniciará el Festival Internacional de Puebla

Desde Puebla

En la recta final de este año, Puebla tendrá diversas actividades deportivas y culturales y resalta el Festival Internacional de Puebla (FIP) que iniciará este viernes.

En materia deportiva, se realizarán el torneo Maxibásquetbol, el maratón Puebla 2025 ya cuenta con el registro de 4 mil participantes.

Cabe destacar que el Festival Internacional de Puebla (FIP) llegará a su edición número 17 como un símbolo de creatividad y desarrollo.

Organizado por el gobierno de Puebla a través de la Secretaría de Cultura, el evento reunirá más de 45 artistas nacionales e internacionales en 10 sedes de todo el estado, con presentaciones de música, teatro, danza, cine y artes visuales.