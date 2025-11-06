Impulsan Leonela Jazmín y Pavel Gaspar iniciativa para comunidades indígenas

– En sesión ordinaria se presentaron propuestas legislativas en materia de asuntos municipales, comunidades indígenas, cultura, desarrollo económico, turismo y deporte

Desde Puebla

La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Pavel Gaspar Ramírez presentaron una iniciativa para reformar y adicionar la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de actualizar la participación de los municipios y la inclusión de la atención a los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Puebla.

La propuesta pretende armonizar el ordenamiento legal con la legislación federal respecto del reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas, como parte de la composición pluricultural de nuestro país.

La iniciativa, que propone reformar los artículos 45, 79, 91, 105, 150, 191, 230 y adicionar el artículo 98 Ter a la Ley Orgánica Municipal, fue turnada a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente.

De igual manera, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Pavel Gaspar Ramírez presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Cultura del Estado de Puebla, con el propósito de visibilizar y ajustar la representación de las minorías, concretando el reconocimiento de la identidad y cultura de los pueblos y comunidades afromexicanas, asegurando que sus derechos colectivos y su desarrollo integral sean protegidos bajo el mismo marco de fomento cultural y protección que los pueblos indígenas.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Por otra parte, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez presentó una iniciativa para reformar el artículo 70 Bis de la Ley de Turismo del Estado de Puebla, con el objetivo de que el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Turismo, otorgue anualmente el “Reconocimiento al Mérito Turístico del Estado de Puebla”, como un símbolo de identidad, orgullo, transparencia y sostenibilidad, reflejo del compromiso del Poder Legislativo con el desarrollo integral y la proyección turística del estado.

La propuesta fue dirigida a la Comisión de Turismo para su análisis correspondiente.

Asimismo, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó una iniciativa para que se inscriba en el Muro de Honor del Congreso del Estado el nombre de Altagracia Calderón, alias “La Charra”, en reconocimiento a su participación heroica en la defensa de Puebla durante la Batalla del 5 de Mayo de 1862, y a su ejemplo de valor, patriotismo y compromiso con la nación.

La propuesta fue enviada a la Comisión de Cultura para su estudio respectivo.

En su momento, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa para expedir la Ley de Filmaciones del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer las bases, instrumentos y mecanismos de planeación, fomento, promoción y desarrollo de obras cinematográficas, audiovisuales y fotográficas en sus diversas manifestaciones, así como mejorar los servicios públicos y agilizar los procedimientos administrativos vinculados con la planeación, filmación y producción de las obras.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Desarrollo Económico para su análisis correspondiente.

Por su parte, el diputado José Luis Figueroa Cortés presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Ley Estatal del Deporte, que tiene como propósito, no solo actualizar la integración del Consejo Estatal del Deporte, sino dotar a dicho órgano colegiado de una representación más amplia y legítima del sector deportivo, incorporando a personas deportistas tanto en activo como retiradas. La finalidad es integrar su experiencia directa en materia de entrenamiento, acceso a infraestructura, equidad, inclusión, perspectiva de género, apoyos institucionales y planeación del desarrollo deportivo a nivel local.

La iniciativa que propone reformar el artículo 12, las fracciones III y IV del artículo 13 y adicionar las fracciones V, VI y VII al artículo 13 de la Ley Estatal del Deporte, fue enviada a la Comisión de Juventud y Deporte.

En su momento, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para adicionar en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal que, en los procedimientos de licitación pública, así como en los de invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa que involucren la evaluación de propuestas, y una vez agotados los criterios de desempate previstos en este ordenamiento, se otorgará preferencia en la adjudicación del contrato a aquel licitante que acredite la contratación de personas con discapacidad.

La iniciativa propone adicionar el artículo 46 Bis a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla.

Para su estudio correspondiente, la iniciativa fue dirigida a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público.

Asimismo, la diputada Guadalupe Yamak Taja presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a los Ayuntamientos y Concejos Municipales, y a la Secretaría de Educación Pública, a que dentro de su partida presupuestal del año 2026 considere la actualización, mantenimiento y/o mejora de sus bibliotecas públicas.

El exhorto fue dirigido a la Comisión de Asuntos Municipales.

La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Pavel Gaspar Ramírez presentaron un punto de acuerdo por el que exhortan al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI), para que realice las acciones necesarias para actualizar, formalizar y hacer público el “Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Puebla” y que, una vez actualizado, garantice su amplia difusión a través de sus canales oficiales y en coordinación con los ayuntamientos, en las lenguas de los pueblos y comunidades, para asegurar su máximo conocimiento y utilidad.

Para su estudio y resolución correspondiente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Durante la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes propuestas legislativas:

-Iniciativa de la diputada Floricel González Méndez para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Cultura del Estado de Puebla, con la finalidad de sustituir el término del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla por el de Secretaría de Arte y Cultura del Estado de Puebla, como la autoridad competente para la planeación, ejecución y evaluación de las políticas culturales.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Cultura.

-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar la Ley de Cultura del Estado, con la finalidad de establecer que los procedimientos, convocatorias y actos administrativos tendientes a otorgar apoyos, subsidios, becas, estímulos o contratos financiados total o parcialmente con recursos públicos estatales o municipales, deberán observar principios mínimos de transparencia y conflicto de interés.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Cultura para su estudio y dictaminación correspondiente.

Avala Congreso del Estado donación de predio para construcción de la Casa de Justicia de Acatzingo

– Presentan iniciativas y puntos de acuerdo en materia de educación, salud y protección a adultos mayores

En sesión ordinaria de la LXII Legislatura, las y los diputados avalaron el dictamen para autorizar al Ayuntamiento de Acatzingo a enajenar un bien inmueble bajo la figura de donación a título gratuito, a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para la construcción de compañías de la Guardia Nacional, y a favor del Gobierno del Estado de Puebla, con destino al Poder Judicial, para la construcción de la Casa de Justicia en Acatzingo.

Durante su intervención, la diputada María Fernanda de la Barreda Angon señaló que con estas acciones se pretende cumplir el mandato institucional para contar con una justicia pronta y expedita, así como reducir tiempos, costos y distancias en favor de la ciudadanía.

El Congreso del Estado avaló el dictamen para reformar el decreto que crea el Organismo Público Descentralizado Denominado “Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana”, con el propósito de ampliar el periodo de funciones de la persona titular de la dirección general, pasando de tres a seis años e incorporar como requisito para dicho cargo el haber sido titular de una dirección en administración pública o en instituciones militares o navales.

Como parte del dictamen por el que se reforman los artículos 11, 14, 16, 18 fracción XIII, 21, 22 fracción III, 24 y 25 del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado Denominado “Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana”, se establece lenguaje incluyente y actualiza la denominación de distintas dependencias, atendiendo a la nueva estructura de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

El Pleno avaló el dictamen para reformar y derogar diversas disposiciones del decreto por el que se crea la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla, con la finalidad de actualizar la estructura orgánica de la institución educativa, para establecer la correcta distribución de atribuciones y el debido ejercicio de las funciones de las diversas unidades administrativas, así como incorporar lenguaje incluyente y no sexista.

En su intervención, la diputada Floricel González Méndez expuso que este dictamen representa un paso firme hacia el fortalecimiento de la educación superior, con una visión clara y para contar con un marco jurídico moderno, funcional y alineado a los principios de la transformación.

Las y los diputados aprobaron el dictamen para reformar la fracción V del artículo 30 y la fracción VII del apartado B del artículo 27 de la Ley de Seguridad Privada del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo de garantizar una representación y participación proporcional de hombres y mujeres en el proceso de ingreso de personal operativo, al incorporar el principio de paridad de género.

El Congreso del Estado también avaló el dictamen para autorizar al Ayuntamiento de Zoquitlán la enajenación bajo la figura de donación a título gratuito a favor del Gobierno del Estado de Puebla, de un predio destinado a la construcción y funcionamiento de la Universidad de la Salud en dicha demarcación.

Asimismo, aprobó el dictamen para autorizar al Ayuntamiento de Zautla la donación a título gratuito de una superficie total de seis mil 685 metros cuadrados en dos polígonos, a favor del organismo denominado Servicios de Salud del “Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar” (IMSS-BIENESTAR), para el funcionamiento del Centro de Salud San Miguel Tenextatiloyan, así como del Gobierno del Estado con destino a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para el funcionamiento de la Escuela Seis de Enero.

Como parte de la sesión, la diputada Xel Arianna Hernández García presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación, con la finalidad de establecer el concepto de neurodivergencia, entendido como las diferencias naturales en el funcionamiento cerebral humano, donde las personas perciben, aprenden, se comportan y procesan la información de manera distinta a lo que se considera típico o neurotípico.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Educación para su estudio y resolución procedente.

Durante la sesión, se turnaron los siguientes asuntos:

-Iniciativa de la diputada Kathya Sánchez Rodríguez para reformar y adicionar las fracciones XIX, XX y se adiciona la fracción XXI al artículo 4 de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla, con el propósito de que reciban información clara, oportuna y comprensible sobre sus derechos, trámites, y programas sociales de los que pueden ser beneficiarios. La información deberá proporcionarse con formatos accesibles para personas con discapacidad, y traducidas a lenguas maternas.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad para su estudio y resolución procedente.

-Iniciativa del diputado José Luis Figueroa Cortés para reformar el párrafo tercero del artículo 7, el artículo 41 y adicionar un párrafo cuarto al artículo 7 de la Ley de Educación, con la finalidad de establecer que la autoridad educativa estatal fomentará una cultura de respeto, corresponsabilidad y no discriminación en las comunidades escolares, garantizando entornos seguros, inclusivos y libres de estigmas.

-Punto de acuerdo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez por el que exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Estado para que, en coordinación con la Secretaría de Salud, fortalezcan e intensifiquen las campañas de prevención y control de la enfermedad de manos, pies y boca causada por el virus coxsackie en los planteles educativos de la entidad, particularmente los de educación básica.

-Punto de acuerdo de la diputada Azucena Rosas Tapia por el que se exhorta a las secretarías de Educación Pública y de Seguridad Pública, así como a la Fiscalía General del Estado, a coordinarse para diseñar e implementar el programa “Habla sin miedo Escuelas Seguras”, dirigido a planteles de educación primaria y secundaria, a fin de generar acciones permanentes de capacitación, prevención, detección y acompañamiento para que niñas, niños y adolescentes puedan denunciar o comunicar cualquier abuso violento o sexual sin temor a represalias o amenazas.

Los asuntos antes mencionados fueron enviados a la Comisión de Educación para su estudio y resolución procedente.