Líder del Congreso local condena acoso a Claudia Sheinbaum

María Huerta

El presidente del Congreso local, Pavel Gaspar Ramírez, se sumó al pronunciamiento de la secretaria federal de las mujeres, Citlalli Hernández, para que el acoso, hostigamiento, el abuso y cualquier violencia dirigida hacia las mujeres no sea ignorada o minimizada.

Desde Puebla también repudiamos el acto que vivió nuestra presidenta Claudia Sheinbaum.

“No más violencia contra las mujeres”, dejó en claro el legislador local.