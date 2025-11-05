Condenan diputadas acoso y cierran filas contra violencia de género

Desde Puebla

Diputadas de diferentes Grupos Legislativos condenaron los actos de acoso de los que fue víctima la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y cerraron filas contra la violencia de género, para que se prevenga, sancione y erradique.

Algunas diputadas que se sumaron este pronunciamiento fueron María Fernanda de la Barreda Angon, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Esther Martínez Romano y Ana Laura Gómez Ramírez.

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez, manifestó su indignación por los hechos y señaló que, desde el Congreso, se fortalecerá el marco jurídico para proteger los derechos de las mujeres.

Avala Comisión del Congreso Donación de Predios a favor de la Universidad de la Salud, la SEP y el Poder Judicial

La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado, presidida por la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, avaló el proyecto de dictamen con minuta de decreto para autorizar al Ayuntamiento del Municipio de Zoquitlán la enajenación bajo la figura de donación a título gratuito a favor del Gobierno del Estado de Puebla.

El objetivo es destinar el predio a la “Construcción y Funcionamiento de la sede en el Municipio de Zoquitlán, de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla”, Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla.

Asimismo, se aprobó el proyecto de dictamen por el que se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Zautla la donación a título gratuito de una superficie total de seis mil 685 metros cuadrados en dos polígonos, a favor del Organismo Público Descentralizado de la administración pública federal no sectorizado denominado Servicios de Salud del “Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar” (IMSS-BIENESTAR), para el funcionamiento del establecimiento de salud denominado Centro de Salud San Miguel Tenextatiloyan.

Así como del Gobierno del Estado con destino a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el funcionamiento de la Escuela Seis de Enero.

De igual manera, el órgano colegiado aprobó el proyecto de dictamen para autorizar al Ayuntamiento del Municipio de Acatzingo a enajenar un bien inmueble bajo la figura de donación a título gratuito, a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para la construcción de Compañías de la Guardia Nacional.

Y a favor del Gobierno del Estado de Puebla, con destino al Poder Judicial del Estado, para la construcción de la Casa de Justicia en Acatzingo.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las y los diputados Laura Guadalupe Vargas Vargas, Julio Miguel Huerta Gómez, Oscar Mauricio Céspedes Peregrina, María Fernanda de la Barreda Angón, José Miguel Trujillo de Ita y Rafael Alejandro Micalco Méndez.