Staff/RG
El método de pago de contactless utiliza tecnología NFC y un proceso llamado tokenización, que reemplaza los datos sensibles de tu tarjeta (como el número y el CVV) por un token único y seguro. Para finales de 2024, el 5.9 % de las operaciones con tarjeta en México fueron por contactless, según datos del Banco de México.
Praxis diseña y mejora plataformas compatibles con Karpay, permitiendo que instituciones financieras brinden seguridad en cada pago.
