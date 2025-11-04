Staff/RG
- El rastro de la serpiente Maya Goded
- Día: viernes 14 de noviembre de 2025
Horario: Viernes de 18:00 – 19:30 H
Lugar: Auditorio Arq. Pedro Ramírez Vázquez del Museo Amparo
Acceso: Entrada gratuita
El Museo Amparo, Editorial El Mojado y Editorial RM te invitan a la
Presentación del libro:
El rastro de la serpiente Maya Goded
Maya Goded Colichio es una reconocida fotógrafa y cineasta documental mexicana cuyo trabajo se centra en temas como la violencia de género y la vida de comunidades marginadas. A través de su obra, explora las complejidades y desafíos que enfrentan las mujeres en la sociedad mexicana.
El rastro de la serpiente combina fotografía, poesía, testimonio y ensayo para dar forma a un viaje íntimo, político y espiritual.
Por medio de imágenes, relatos orales, archivos históricos y reflexiones filosóficas, El rastro de la serpiente se convierte en un canto colectivo de resistencia. Entre sus páginas resuenan las voces de mujeres que, a pesar del despojo, cuidan la vida, sanan, cantan y recuerdan.
Participan:
- Ángeles Alonso Espinosa
- Maya Goded
- Laura González Flores
- Cristina Paoli
