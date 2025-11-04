Tercera Edición de IPSOS Education Monitor: La mayoría de los países apoya la prohibición del uso de las redes sociales a menores de 14 años

Staff/RG

Según el estudio, la salud mental de los jóvenes genera preocupación global y las opiniones sobre la tecnología e inteligencia artificial en la educación están divididas

Argentina, 3 de noviembre de 2025.- Ipsos, líder global en investigación de mercados, presenta la tercera edición del Ipsos Education Monitor, un informe que analiza la percepción sobre la educación en 30 países, los principales desafíos que enfrentan las escuelas y los jóvenes, y el rol de la tecnología en el aprendizaje. El estudio ofrece una visión detallada sobre tendencias educativas, preocupaciones sociales y actitudes frente al uso de herramientas digitales en el entorno escolar.

A nivel global, el estudio revela un fuerte respaldo a la restricción del acceso a redes sociales para menores de 14 años, con un 71 % de los encuestados y un 74 % de los padres en edad escolar apoyando esta medida. Australia se convertirá en el primer país en prohibir que menores de 16 años creen cuentas en redes sociales a finales de este año, reflejando un consenso internacional sobre la protección de los jóvenes frente a los riesgos digitales. Además, los europeos se muestran críticos con sus sistemas educativos, destacando Hungría, Francia y Rumanía, mientras que Irlanda y el Reino Unido presentan percepciones más positivas.

El informe identifica la salud mental como el mayor desafío que enfrentan los jóvenes, con un promedio global del 33 % considerándola prioritaria, por encima de la desigualdad, el acoso escolar y el impacto de las redes sociales. La percepción de un estado deficiente en la salud mental alcanza cifras especialmente altas en Suecia (54%), Singapur (49%) e Irlanda (44%). En cuanto a las asignaturas escolares, historia, matemáticas y ciencias son las favoritas, aunque las matemáticas generan opiniones divididas, siendo tanto apreciadas como rechazadas. Asimismo, las diferencias de género en la preferencia de asignaturas se reducen entre las generaciones más jóvenes.

En Argentina, los hallazgos reflejan preocupaciones locales significativas. Según Martín Tanzariello, Gerente de Marketing y Comunicaciones de Ipsos Argentina: “A nivel nacional, cinco aprendizajes destacan: solo el 20 % percibe positivamente la calidad del sistema educativo mientras que el 43 % la considera mala; alrededor del 33 % prevé una disminución de estudiantes en sus escuelas locales en los próximos cinco años; la falta de presupuesto público (43 %) y el hostigamiento entre pares (43 %) son las principales preocupaciones; matemáticas e historia son las materias más valoradas por los estudiantes; y matemáticas también lidera la lista de asignaturas menos favoritas, mostrando una relación ambivalente”.

“Estos resultados subrayan la necesidad de políticas educativas que equilibren la integración tecnológica con la protección del bienestar de los estudiantes, fomentando la calidad académica y atendiendo los desafíos específicos de cada país y generación. Ipsos continuará monitoreando estas tendencias globales y locales para brindar información estratégica a gobiernos, instituciones educativas y familias”, concluye Tanzariello.

