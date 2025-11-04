Ponen en Marcha el Primer Torneo Municipal de Pádel 2025

– _El torneo se llevará a cabo los días 29 y 30 de noviembre_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 04 de noviembre de 2025 — Reforzando el compromiso de la administración municipal con el bienestar y la salud pública, el Instituto Municipal del Deporte de Puebla lanza oficialmente la convocatoria para el Primer Torneo Municipal de Pádel 2025. Esta iniciativa responde directamente a la visión del presidente municipal, Pepe Chedraui, de construir una ciudad más activa y promover la activación física en las y los ciudadanos.

El IMDP extiende una cordial invitación a la comunidad padelista para que formen sus parejas y aseguren su lugar en esta contienda deportiva inaugural.

La inscripción es gratuita y el periodo de registro inicia inmediatamente tras la publicación de esta convocatoria y concluye estrictamente el 25 de noviembre de 2025, sin posibilidad de prórroga, asimismo se llevarán a cabo en las instalaciones del IMDP, de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 17:00 horas. Es indispensable que los equipos obtengan los formatos de inscripción a través del código QR correspondiente y los presenten debidamente requisitados para su sellado oficial.

La ceremonia Inaugural dará inicio formalmente el sábado 29 de noviembre de 2025, asimismo, el torneo se desarrollará en categoría Libre, abarcando ramas Varonil y Mixta y se realizará en las canchas de Pádel situadas en el Ángel, 72533 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.