Video: Alumnos del ITP exigen instalaciones dignas y denunciaron a presuntos maestros acosadores

María Tenahua
Alumnos del Instituto Tecnológico de Puebla colocaron pancartas fuera de la institución, para exigir instalaciones dignas y las renuncia de algunos maestros presuntamente acosadores.
Desde temprana hora, los estudiantes decidieron colocar cartulinas y lonas para manifestar su inconformidad.
En la entrada principal de la universidad, se encuentra una lona con la consigna de “Fuera Palavicinni”.
