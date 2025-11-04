Video: Alumnos del ITP exigen instalaciones dignas y denunciaron a presuntos maestros acosadores

María Tenahua

Alumnos del Instituto Tecnológico de Puebla colocaron pancartas fuera de la institución, para exigir instalaciones dignas y las renuncia de algunos maestros presuntamente acosadores.

Desde temprana hora, los estudiantes decidieron colocar cartulinas y lonas para manifestar su inconformidad.

En la entrada principal de la universidad, se encuentra una lona con la consigna de “Fuera Palavicinni”.