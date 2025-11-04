Video: La “Barredora” se adjudicó masacre contra policías de Huixcolotla

https://x.com/desachyroberto/status/1985792961628578273?s=48

Desde Puebla

Los responsables de la masacre en el municipio de Huixcolotla, donde murieron dos policías y una comandante, habrían sido integrantes del grupo criminal Operativa Barredora.

Se confirma que los uniformados fueron abatidos de más de 100 tiros.

Los elementos abatidos fueron Roberto Pérez Trinidad, Arturo Jiménez Ortigoza y su comandante Yusami Monterrosas