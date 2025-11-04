Pilotos de Nascar firmarán autógrafos este viernes en Puebla capital

– _En estacionamiento del Parque Juárez, poblanos podrán encontrarse con 20 pilotos y dos autos que participarán en la final del próximo domingo 09 de noviembre_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 04 de noviembre de 2025.- Para promover la convivencia familiar y eventos de primer nivel entre las y los poblanos, el gobierno de la Ciudad invita a la firma de autógrafos de una veintena de pilotos y exhibición de autos de NASCAR México Series, el próximo viernes 7 de noviembre, a las 17:00 horas, en el estacionamiento del Parque Juárez.

El secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, explicó que el presidente municipal tiene interés de traer eventos y espectáculos de relevancia nacional y de primer nivel a la ciudad, por lo que en conjunto con el equipo de NASCAR México Series, han gestionado un encuentro con los protagonistas de la carrera que se celebrará en el Autódromo Miguel E. Abed.

Durante dos horas, de 17:00 a 19:00 horas, este viernes 07 de noviembre, dos autos que participarán en la carrera de la final, el domingo 09 de noviembre, estarán en el sitio para que las y los aficionados o no tanto, al automovilismo, los conozcan de cerca, saluden a los pilotos y se fotografíen cerca de ellos.

Resaltó que será un encuentro apto para toda la familia, con música, regalos y ambiente festivo para que todos los que acudan, disfruten y convivan en este ambiente de algarabía, además de que podrán participar en dinámicas y activaciones para ganar boletos para asistir a la final.