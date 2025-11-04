Se entrega Premio a la Mejor Tesis de Posgrado BUAP 2025

Se reconoció el trabajo de 12 egresados: seis de maestría y seis de doctorado

Desde Puebla

En reconocimiento a su esfuerzo, constancia y excelencia académica, la BUAP, a través de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado (VIEP), distinguió a 12 egresados de maestría y doctorado con el Premio a la Mejor Tesis de Posgrado 2025.

En la tercera edición de este galardón, el titular de la VIEP, Ygnacio Martínez Laguna, subrayó que cada una de las tesis premiadas representa una valiosa contribución al conocimiento. “Son el resultado de un trabajo riguroso, reflexión crítica, creatividad y compromiso con la ciencia, tecnología, humanidades y las artes. Así también refleja la labor colectiva de tutores, cuerpos académicos, academias y programas de posgrados comprometidos con la formación de alto nivel”.

Para la institución -aseguró- “nos llena de orgullo que nuestros egresados de posgrado asuman con seriedad la tarea de investigar y generar soluciones que impacten positivamente a la sociedad”. Por ello, los invitó a cultivar el espíritu científico y humanista, establecer nuevos proyectos y fortalecer la vinculación con los sectores social y productivo.

En esta ceremonia que tuvo lugar en el Paraninfo del Edificio Carolino, Yadira Navarro Rangel, directora General de Estudios de Posgrado de la VIEP, puntualizó que escribir una tesis implica aprender a investigar, argumentar, sostener una idea y realizar análisis.

“Es una labor que exige sensibilidad, objetividad, perseverancia y la capacidad de transformar una pregunta en una aportación completa”. Asimismo, agregó, es muestra de la misión de la universidad: formar personas capaces de pensar con autonomía.

Las medallas y estatuillas a Mejor Tesis de Doctorado correspondieron a Mario Aceves Mejía, en Ciencias Sociales y Económico-Administrativas; Omar Enrique Ahuatzin Flores, en Ciencias Naturales y Agropecuarias; Juan Carlos Ahumada Juárez, en Ciencias de la Salud; Gonzalo Chávez Salazar, en Ciencias de la Educación y Humanidades; Víctor Giovanni Morales Murillo, en Ingeniería y Tecnologías, así como para Carlos Augusto Martín Román Varela, en Ciencias Exactas.

A nivel de maestría: Fanny Izchel Cepeda Salazar, en Ciencias de la Salud; Marisol Hernández Sánchez, en Ciencias Exactas; Pablo Ignacio Jiménez Cea, en Ciencias Sociales y Económico-Administrativas; Judith Zullim Ortega Enríquez, en Ciencias Naturales y Agropecuarias; Diego Ruiz Sánchez de la Vega, en Ingeniería y Tecnologías; y Kenia Torres Rodríguez, en Ciencias de la Educación y Humanidades.