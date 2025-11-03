Mi compromiso es servir con resultados, transparencia y responsabilidad, señala Delfina Pozos en Informe

– Destaca iniciativas, puntos de acuerdo y gestión en diferentes rubros

Desde Puebla

En su Primer Informe de Actividades Legislativas, la diputada Delfina Pozos Vergara destacó que el eje principal de su trabajo es el bienestar de la gente, por lo que el diálogo permanente con las personas se tradujo en propuestas y acciones concretas.

La legisladora destacó sus iniciativas y puntos de acuerdo en materia de seguridad, con reformas para castigar con mayor severidad diversos delitos, fortalecer la coordinación policial, reforzar la vigilancia en carreteras y realizar operativos estratégicos en zonas focalizadas, así como para combatir la trata de personas, el feminicidio y el reclutamiento de jóvenes mediante remuneraciones falsas.

Asimismo, enfatizó sus propuestas para que la concesionaria Agua de Puebla rinda cuentas y mejore sus servicios, convertir a San Francisco Totimehuacan en el municipio 218, que los municipios cuenten con una unidad de atención a migrantes y crear la figura de regidor y diputado migrante.

También resaltó sus propuestas para proteger a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, así como la condonación del trámite de titulación a quienes pertenezcan a grupos vulnerables.

La diputada detalló que recorrió más de 50 municipios al interior del Estado y realizó gestiones permanentes ante la concesionaria Agua de Puebla, en beneficio de las y los ciudadanos. También en materia de salud, pavimentaciones, aparatos auxiliares para adultos mayores, equipamiento para escuelas, entre otros.

“Durante este primer año, como su diputada, he caminado con ustedes, he escuchado sus problemas y transformado esas voces en acciones concretas. Mi compromiso es claro: que la política sirva a la gente con resultados, transparencia y responsabilidad”, señaló.

Promueve la diputada Susana Riestra iniciativa para otorgar licencia académica a madres jóvenes

Con el objetivo de garantizar la continuidad de estudios de madres adolescentes y jóvenes, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley de Educación, para establecer que las estudiantes inscritas en instituciones públicas o privadas tendrán derecho a una licencia académica por maternidad.

La propuesta indica que el permiso contemplará la suspensión temporal de sus actividades escolares sin pérdida de derechos académicos, inscripción, calificaciones, créditos, becas o apoyos institucionales.

De acuerdo con la iniciativa mediante la cual se adicionan los artículos 7 Bis y 56 Bis a la Ley de Educación del Estado de Puebla, durante el periodo de licencia, las instituciones educativas deberán garantizar la continuidad académica flexible, a través de la reprogramación de actividades, evaluaciones y tutorías, o acceso a modalidades no presenciales, sin costo adicional.

Además, se precisa que el periodo comprenderá hasta 12 semanas antes y posteriores al parto, prorrogables por causa médica debidamente justificada y podrá ejercerse desde el periodo prenatal conforme a recomendación médica.

Al concluir dicho plazo, las instituciones deberán asegurar el reingreso automático de la estudiante, sin sanciones, restricciones o pérdida de derechos. En la iniciativa se advierte que, cualquier acto contrario, se considerará discriminación y será sancionada conforme a la legislación aplicable.

La propuesta de la diputada indica que las autoridades educativas estatales garantizarán la inclusión, permanencia, tránsito y egreso oportuno de las estudiantes durante los periodos de embarazo y maternidad, con ajustes razonables, modalidades académicas flexibles y la aplicación del derecho a la licencia académica por maternidad.