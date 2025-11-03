¡Aprovecha el descuento en el pago anticipado de predial por Atlixco 2025!

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, informó que durante noviembre y diciembre habrá un 15% de descuento por pago anticipado del Predial 2026, y un 50% para adultos mayores, pensionados, jubilados, personas con discapacidad o en viudez que cumplan los requisitos.

Los pagos se recibirán de lunes a viernes de 8:00 a 15:45 horas en Palacio Municipal, Rastro, Tránsito, Alberca Municipal, Plaza Moraleda, Plaza Atlixco, CRI y Mercado Ignacio Zaragoza, además de tarjeta o transferencia Banorte.

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, exhortó a la ciudadanía a evitar fraudes y recordó que los cobros solo se hacen en lugares autorizados.

Más información en ingresos@atlixco.gob.mx o al 244 446 2244.

