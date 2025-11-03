Muere Carlos Hurtado, polémico promotor en el futbol mexicano

RÉCORD

El polémico promotor de futbol mexicano perdió la vida el pasado domingo en la capitál del país

Carlos Hurtado, una de las figuras más influyentes y a la vez más polémicas, en la historia del futbol mexicano, perdió la vida este fin de semana.

De acuerdo con información de Luis Castillo, el también conocido como ‘El Sr. de Miami’, murió la noche del domingo 2 de noviembre en la Ciudad de México.

Una figura central en el mercado de fichajes

Carlos Hurtado fue un personaje que generaba opiniones encontradas. Por un lado, fue fundamental en la llegada de talentos importantes a la Liga MX y en la colocación de jugadores mexicanos en el extranjero. Por otro, su nombre estuvo ligado a un sinfín de controversias relacionadas con el manejo de transferencias y la influencia que ejercía sobre las directivas de varios equipos.

Su poder e injerencia eran reconocidos abiertamente en el entorno del futbol, siendo uno de los promotores más influyentes en el mercado nacional.

La fuerte conexión con Cruz Azul

Una de las relaciones más notorias de Carlos Hurtado fue con el club Cruz Azul. Durante muchos años, una gran cantidad de los fichajes realizados por La Máquina, tanto extranjeros como nacionales, estuvieron ligados directamente a la promotora de Hurtado.

Esta cercanía le valió tanto críticas como señalamientos sobre la posible opacidad en ciertas operaciones y el control que ejercía sobre la política deportiva de la institución cementera.