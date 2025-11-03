Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo a Betssy Chávez

PUBLIMETRO MÉXICO

El gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México, después de que se confirmara que la ex primera ministra Betssy Chávez recibió asilo político en la embajada mexicana en Lima.

El canciller peruano, Hugo de Zela, informó que la medida responde a lo que calificó como una “injerencia inaceptable” en los asuntos internos del país. “El Perú ha decidido romper relaciones diplomáticas con México y proceder al retiro inmediato de su personal diplomático”, declaró en conferencia de prensa.

México da asilo a ex primera ministra Betssy Chávez

De Zela consideró que este hecho provoca un quiebre en las relaciones diplomáticas entre Perú y México: “Frente a este acto, y teniendo en cuenta las reiteradas intervenciones del anterior presidente en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México”, indicó.

Además, el canciller señaló que el gobierno mexicano, desde la presidencia del exmandatario norteamericano Manuel López Obrador, ha venido promoviendo una “realidad paralela”, fomentando una narrativa incoherente con los hechos ocurridos el 7 de diciembre, cuando Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso de la República.

La decisión ocurre en medio de un contexto de tensiones entre ambos gobiernos, luego de que México concediera asilo a diversos exfuncionarios del expresidente Pedro Castillo, actualmente preso por cargos de rebelión y conspiración.

Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no ha emitido una postura oficial.