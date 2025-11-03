Visita la “Catrina Taquero”, una fusión entre el arte, la tradición y el sabor mexicano, en la última semana de Valle de Catrinas

Desde Puebla
A una semana de concluir el Festival internacional Valle de Catrinas la presidenta municipal Ariadna Ayala invita a que conozcas “Catrina Taquero”, que rinde homenaje a la cultura mexicana: la icónica figura de la Catrina y el tradicional oficio del taquero.
En esta pieza, la muerte adopta el papel del cocinero popular, se viste con mandil, toma la espátula y se coloca detrás del comal, evocando la idea de que incluso en el más allá, el taco sigue siendo un ritual sagrado que une a la comunidad.
El autor de esta propuesta artística es Enrique Rashid Aparicio González, un joven talento originario de Atlixco, Puebla, que comienza a destacar en el panorama artístico local. Su trabajo refleja una profunda conexión con sus raíces y una sensibilidad que le permite plasmar con autenticidad los símbolos y emociones del México contemporáneo.
Con esta pieza, la munícipe reafirma el valor de la identidad y la tradición popular como fuente inagotable de inspiración artística orgullo atlixquense.
