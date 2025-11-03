Licitación para paraderos continúa en el congreso: Pepe Chedraui 

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, informó que todavía está en análisis la propuesta para concesionar el espacio público en los paraderos del transporte público.

Destacó que la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla, realiza un mapeo de los paraderos más inseguros.

Aclaró que, una vez aprobada la propuesta de su gobierno, se tiene que licitar por 10 años, como se presentó, para que las empresas interesadas participen y se elija la mejor opción para la ciudad y capitalinos.

También establece que la empresa ganadora tiene que dar un pago de 43 millones de pesos en todo el período que tenga a cargo los paradores, con uno inicial de 15 millones de pesos, y posteriormente, cada año, la cantidad es de dos millones 800 mil pesos durante los 10 años de la concesión.