Diputados locales no tendrán aumento salarial en 2026: Pavel Gaspar

Jorge Barrientos

Los diputados del Congreso del Estado no recibirán incremento en su salario mensual ni beneficios adicionales dentro del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el ejercicio fiscal 2026.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez, aclaró que el proyecto presupuestal contempla un ajuste del 10 por ciento, destinado exclusivamente al mantenimiento de la nueva sede del congreso e inmuebles de su patrimonio.

“No hay ningún cambio en los salarios, mucho menos en pagos de celulares, vales de gasolina ni nada de eso.

El aumento del 10 por ciento es únicamente por el tema de las instalaciones; el edificio es enorme y requiere mantenimiento constante”, explicó el legislador.

Actualmente, cada uno de los 41 diputados locales percibe un sueldo neto mensual de 60 mil 50 pesos con 42 centavos, que se mantendrá sin modificación para el próximo año.

De acuerdo con el proyecto del Presupuesto de Egresos 2026, el Congreso del Estado contempla un monto global superior a los 560.7 millones de pesos, es decir, 28.7 millones más respecto al presupuesto vigente.

La propuesta distribuye los recursos de la siguiente manera: 313 millones 701 mil 797 pesos para el Poder Legislativo y 247 millones 18 mil 788 pesos para la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Con ello, la LXII Legislatura reafirma que no habrá incremento en las percepciones de los diputados ni la reactivación de privilegios eliminados, como el pago de telefonía móvil o vales de gasolina.