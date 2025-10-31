Atlixco Celebra el Día De Muertos con arte, cultura y tradición: Ariadna Ayala

Staff/RG

Atlixco vive una de sus celebraciones más significativas con una amplia cartelera de actividades culturales y turísticas impulsadas por el Ayuntamiento que encabeza la presidenta Ariadna Ayala.

El 1 de noviembre, el Panteón Municipal será uno de los principales escenarios de la celebración. Las actividades iniciarán a las 18:00 horas con la procesión fúnebre “Quintotalia”, seguida de la Exposición Gastronómica, Música y Baile a las 20:00 horas, y concluirán con los tradicionales “Recorridos de Leyendas” a las 23:00 horas.

De manera simultánea, el Zócalo de Atlixco presentará el espectáculo “Danzando entre flores, inciensos y velas”, mientras que en el Campo de Cempasúchil se presentará Fernanda Moro, de 17:00 a 19:00 horas. Por su parte, la Plazuela Fray Toribio ofrecerá la puesta en escena “Baile y Danza a través de la Muerte”, a las 19:00 horas.

El 2 de noviembre, las actividades continuarán con presentaciones artísticas y el tradicional Desfile de Calaveras 19:00 hrs, que llenará de color, música y tradición las calles del municipio.

Ariadna Ayala invitó a las familias a participar y disfrutar de esta gran celebración, destacando que el Día de Muertos es una fiesta que honra la memoria, celebra la vida y une a la comunidad a través del arte y la cultura, reafirmando su compromiso con el turismo y el orgullo atlixquense.