Carlos Rivera celebra la tradición del Día de Muertos al lanzar “Vida”, su nuevo EP

Una producción que incluye 6 canciones que honran la vida de los que siguen presentes en el recuerdo, el amor y los sueños.

En “Cuento de nunca acabar” cuenta con la colaboración de Ana Bárbara.

El reconocido cantante y actor presentó este EP en Huamantla, Tlaxcala, su ciudad natal.

Por Mino D’Blanc

“Vida” es la nueva producción discográfica de Carlos Rivera. Es un EP con el que el reconocido artista celebra la tradición mexicana del Día de Muertos como un acto de amor y gratitud. Y es que “Vida” honra la existencia de quienes siguen presentes en el corazón desde una mirada luminosa y profundamente emocional, más allá de hablar de la ausencia y por ende del dolor.

Musicalmente este EP fusiona el alma del mariachi y los sonidos tradicionales de México con una estética contemporánea. El resultado final es auténtico, moderno y sumamente emotivo. Y es que es nuestro México hecho presente, sin nostalgia, con fuerza y con elegancia.

Carlos Rivera comentó: “uno de los grandes privilegios de mi vida ha sido poder cantar canciones para honrar y recordar a nuestros seres queridos que ya no están. Siempre que comparto esta tradición por el mundo, digo que en México no celebramos la muerte: celebramos la vida. Porque mientras los recordemos con el corazón, vivirán eternamente”.

El sencillo principal del EP se llama “Larga vida” y es una oda al amor, a la alegría y al espíritu mexicano. El tema fue producido por Antonio Zepeda y representa el corazón musical del lanzamiento: una celebración de lo que permanece vivo.

“Vida” incluye seis canciones, cada uno con su videoclip. Todas ya están disponibles en las plataformas excepto “Cuento de nunca acabar” en donde Carlos Rivera cuenta con la colaboración de Ana Bárbara y cuyo video será estrenado próximamente.

Cabe resaltar que para presentar “Vida”, Carlos Rivera realizó una celebración de Día de Muertos en su tierra natal que es Huamantla, Tlaxcala, origen emocional de esta obra.

La lista de canciones de “Vida” es: 1.- “Larga vida”, 2.- “No es para menos”, 3.- “Almas”, 4.- “Cuento de nunca acabar” con Ana Bárbara, 5.- “Alguien” y 6.- “Calavera”.

Es claro que con “Vida” Carlos Rivera reafirma su conexión con la música mexicana y su compromiso de llevarla al mundo desde un lugar de verdad, emoción y orgullo.